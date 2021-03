Miguel Herrera: De defender a Giovanni Dos Santos a hacerlo pedazos

Miguel Herrera sigue dando de que hablar, esta ocasión le tiró con todo a Giovanni Dos Santos y reveló situaciones que no le gustaban del jugador de las “Aguilas”, esto tras la polémica salida del entrenador del conjunto azulcrema.

El “Piojo” cuestionó la constantes lesiones de “Gio” desde su llegada al cuadro del América, el entrenador mexicano trajo a Coapa, cuando Dos Santos se quedó sin equipo, pues el Galaxy de Los Ángeles lo cortó.

Lesiones constantes de Giovanni Dos Santos en el América

“Lo traje al América tiene una situación, se lesiona, no tengo que explicar su carrera es así y se lesiona”, el timonel de la Selección Mexicana en Brasil 2014 comentó que el ex elemento del Barcelona comentaba que le dolía en reiteras ocasiones y de esa expresión no lo sacaban los médicos del equipo.

“Me duelo y me duele y de ahí no lo sacas. El kinesiólogo me decía: ‘está para jugar 60 minutos’. Al 57 empezaba a pensar en su cambio y al 61 salía. Así me lo llevé 3 partidos y al cuarto partido me dijeron que Gio trae una molestia’ ¿De qué? si lo estoy manejando como tú me dices...”, reveló al youtuber Carlos Máster Muñoz.

Todo parece indicar que la relación entre Giovanni Dos Santos y Miguel Herrera no fue muy placentera en los últimos meses, las lesiones, el bajo nivel no agradaron al ex timonel azulcrema, quien defendió la contratación del elemento de 31 años en su momento.

Herrera y “Gio” disputaron el Mundial de Brasil 2014, justa en que el delantero azteca hizo soñar por un momento a los aficionados mexicanos, pues Dos Santos anotó el gol que tuvo a México arriba en el marcador por casi todo el partido ante Holanda, en duelo correspondiente a los octavos de final de ese mundial, sin embargo al final de ese cotejo el cuadro azteca quedó eliminado.