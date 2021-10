Horario y dónde ver Chivas vs Atlas EN VIVO

México. Se juega una nueva versión del “Clásico Tapatío” entre las Chivas de Guadalajara y los Rojinegros del Atlas en partido correspondiente a la jornada 12 del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA MX a partir de las 20:45 horas tiempo de la Ciudad de México, encuentro que podrás ver HOY en VIVO por aztecadeportes.com , Azteca 7 y APP de Azteca Deportes, con los mejores del mundo mundial, Martinoli, Luis García, Jorge Campos y David Medrano.

Chivas ha intentado salir de la inconsistencia pero no ha logrado hacerlo en su totalidad, pues después de acumular una racha de cinco partidos sin perder (G2, E3), volvió a caer a mitad de semana por 1-0 ante Querétaro. Ha ganado solo tres de los 11 encuentros disputados en esta campaña (G3, E5, P3) y aún no registra triunfos consecutivos. Los problemas recaen principalmente en ofensiva, ya que es el tercer equipo que menos goles ha anotado en el torneo apertura, y no vio puerta rival en sus últimas dos presentaciones.

Atlas también llegará a este encuentro tras perder en su última presentación (0-1 ante Puebla) pero ha estado haciendo bien las cosas durante toda la campaña, ganando el 45.45 % de los 11 partidos disputados (G5, E4, P2). Registró tres triunfos consecutivos y una racha total de seis compromisos sin perder (G3, E3), su segunda racha sin derrotas más larga en lo que va del año calendario, antes de esa mencionada debacle, por lo que la moral está por todo lo alto en el conjunto rojinegro.

Jugadores a seguir de Chivas y Atlas

Jesús Angulo anotó el último tanto de Guadalajara, y sus dos contribuciones a goles en este torneo han sido registradas en los últimos cinco minutos ya sea de la primera mitad o de la segunda. El argentino Julio Furch no vio puerta rival en su última presentación, pero se mantiene como el goleador de Atlas, y ha participado en el 50 % de los goles del equipo (cuatro tantos, dos asistencias).



