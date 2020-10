Ignacio Ambriz tampoco entiende el no llamado a la Selección Azteca de Fernando Navarro

Luego de los dimes y diretes por las actuaciones que ha tenido Fernando Navarro con León y que a su vez asombra que no haya sido llamado a la Selección Nacional, Ignacio Ambriz respaldó el trabajo hecho por el mexicano, y asegura que de seguir así podría llegar su llamado.

“Normalmente no me gusta hablar en particular de los jugadores, pero es un tema que se ha venido mencionando mucho sobre la injusticia de qué no se ha llamado a Seleccion, Fernando está haciendo su trabajo y está haciendo las cosas muy bien para mí y para mi equipo, me gusta mucho como entrena y como juega pero también va acompañado de los otros días que juegan con el que hacen que su juego nos ayude mucho y que también provoca que ofensivamente seamos más certeros, a Fernando no le queda más que seguir trabajando, Me parece que lo escuché en una entrevista donde dijo que él no va a rendirse en su ilusión de ir al mundial y ya después le corresponderá a la gente de selecciones si es candidato o no”, sentenció.



Respecto a la modificación que hizo a su estilo de juego al final del encuentro, reconoció que trató de defender el marcador luego de que América tuviera tres hombres al ataque y eso ponía el riesgo los tres puntos.

“Ellos al meter a Roger obligo que nuestros defensores se quedarán un poco más atrás y necesitarán más ayuda pero eso fue muy al final, aunque eso también es con consecuencia de que América es un equipo que tiene mucho orgullo y no te va a regalar nada, siempre va a intentar empatarte o ganarte” indicó.