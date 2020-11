¡Increíble! Andrés Guardado rechazó ser el fichaje estelar del Atlas, el equipo de sus amores

Tras la derrota ante Puebla el fin de semana pasado en el Jalisco, Atlas perdió la posibilidad de seguir luchando por un lugar en la repesca del Guard1anes 2020 de la Liga MX.



Alejandro Irarragorri reveló que mantuvo contacto con Andrés Guardado pensando en el futuro de la institución tapatía. El mandamás de Grupo Orlegi le ofreció volver, en el corto plazo, al club que lo vio nacer pero la respuesta fue negativa.

“No nada más lo hemos pensado, se lo hemos ofrecido. Personalmente, me senté con él y me explicó el contexto de su vida personal y profesional. Tiene un gran cariño por Atlas, pero ha declinado venir. Lo comprendo, no es por falta de amor”, aseguró el directivo.

Andrés Guardado con el Atlas

Andrés Guardado es una de las últimas joyas de los Zorros, en 2005, Rubén Omar Romano debutó al “Principito”, en ese año llamó la atención de Ricardo La Volpe y lo consideró para la selección azteca, fue parte del mundial de Alemania 2006 y al año siguiente emigró al futbol de Europa en España con el Deportivo la Coruña.