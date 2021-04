Juan Reynoso asegura que Cruz Azul puede contra las adversidades

El Cruz Azul retomó el camino de la victoria este sábado, tras derrotar 3-2 al Atlético de San Luis en el Estadio Azteca. A pesar de sufrir un poco al final, el técnico Juan Reynoso asegura que el equipo está preparado para la fase definitiva de la LIGA BBVA MX.

Además de la jornada que le falta al Clausura 2021, la Máquina tiene en puerta los cuartos de final de la Concacaf Liga de Campeones ante el Toronto, lo que será una gran prueba para lo se viene en la Liguilla.

“No vemos la Concacaf como si fuera algo molesto, vamos a jugar contra un rival muy duro, muy similar a lo que vamos a ver en cuartos de final (en el futbol mexicano), nos sirve para seguir preparando al equipo. Creo que nos va a fortalecer, también lo de Tijuana. Entonces, los muchachos lo van entendiendo y están, como decían los boy scouts, siempre listos”, apuntó en la conferencia de prensa.

Si bien la fase regular ha sido prácticamente perfecta para Cruz Azul, al llegar ya a 40 puntos y seguir en busca de más marcas, la deuda pendiente de los celestes ha sido la Liguilla. Pero el estratega peruano dice que no hay presión extra.

“Estuve ocho años en este club, sé lo distinto y lo importante que es una Liguilla y los jugadores lo tienen claro. Debemos jugarla como tal, como la necesitas Cruz Azul históricamente. Requerimos a todos en su mejor expresión y hoy dimos un paso adelante para que tengan minutos y ritmo. Yo nunca sentí presión en una Liguilla, es más, me sentía muy fuerte y eso es lo que los muchachos van a expresar llegando el momento”, aseguró al término del encuentro.

Cruz Azul vs Atlético San Luis

Respecto a las complicaciones que tuvieron este día frente al San Luis, el entrenador Juan Reynoso fue autocrítico con sus dirigidos.

“Nos lo complicamos solos, entre comillas, ellos la verdad hicieron un buen trabajo. Si el futbol los premia, era un empate. Si uno analiza, sabíamos que iban a luchar. Nosotros fuimos muy superiores en tramos del primer tiempo, luego caímos en malas decisiones, en algún momento nos iba a pasar. No es fácil hacer 40 puntos, tener el rendimiento que ha tenido el grupo”.

Atlético San Luis y sus problemas en el cociente

Por su parte, el Atlético de San Luis se va con un sabor amargo por la dura derrota en esta Jornada 16, en la que ni siquiera la reacción del segundo tiempo le alcanzó para sacar el empate. Además, por estar en el último lugar de la tabla de cocientes, algo que tiene en mente el técnico Leonel Rocco.

“Esa presión la venimos manejando desde hace muchísimas fechas, de 7 u 8 jornadas atrás. Acá somos profesionales, el que no está preparado para la presión no puede estar en esto. Hoy nos tiene muy complicado en ese tema, yo no le tengo que decir nada a la directiva. Ellos saben la situación que vivimos permanentemente. Debemos levantar al equipo para el juego contra Pachuca y ver qué sucede con la tabla y con la institución”, declaró.