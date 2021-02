La Directiva de Pumas respalda a Andrés Lillini tras la derrota ante León

Tras la derrota de los Pumas ante León en Ciudad Universitaria dentro la Jornada 7 de La Liga BBVA MX, el conjunto universitario sumó su quinto partido consecutivo sin conocer la victoria y acumuló 470 minutos sin poder marcar gol, ante esto su Técnico Andrés Lillini asume la responsabilidad y es consciente que la Directiva Auriazul le ha brindado la confiaza y el respaldo para salir de esta mala racha.

Sí, en ese sentido sí (me siento respaldado). No tengo problemas en eso; al contrario, el Presidente cuando tomó la decisión y le dio para adelante con el proyecto, él nunca puso sobre la mesa nada, es alguien que piensa en un proyecto a largo plazo y principalmente esto es un momento de transición, que tenemos que estar acompañados por resultados porque si no, es fácil sacarse la responsabilidad, y sé que el trabajo es de resultados y si estamos acá tenemos que dar resultados, esté quien esté acá sentado, el proyecto de Pumas es sólido, la Directiva tiene algo en la cabeza a lo que no va a renunciar”, expresó Lillini en conferencia de prensa.

Pumas se ecuentra en el lugar 16 de la Tabla, con tan solo una victoria, 2 empates y 4 derrotas, saben que el compromiso es tarea de todos.

“Se lo atribuyo a que hay jugadores que se tienen que hacer cargo de las situaciones, al que como entrenador, que soy yo, elige mal a los que tienen que conformar el 11 inicial, a que quizás estamos pagando un costo físico de no haber descansado y no haber hecho una pretemporada importante; a las bajas no, porque ya no estan y se tiene que mirar hacia otro lado, el invicto se perdió y duele perder en casa pero pasa por lo que te dije uno es parte de un grupo cuando se gana y cuando se pierde. Los errores los cometemos todos”.

Pumas visita a Chivas en el Estadio Jalisco en la Jornada 8 del Guard1anes 2021, con el objetivo de salir de esta mala racha y recuperar las sensaciones que lo llevaron a disputar la final del Guardianes 2020.