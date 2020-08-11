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La ex novia de Christian Nodal, hija de un técnico campeón del futbol mexicano
María Fernanda Guzmán es hija del histórico ‘Travieso’ Guzmán.
MEXSPORT/MEXSPORT | SOCCER/FUTBOL LIGA MX APERTURA 2012 JORNADA1 SANTOS VS SAN LUIS Action photo of (L to R) former Santos players Daniel Guzman, Fernando Quirarte, Alfredo Tena and Benjamin Galindo, during week 1 game of the Apertura 2012 of the Liga MX./Foto de accion de ex jugaddores de Santos (I a D) Daniel Guzman, Fernandio Quirarte, Alfredo Tena y Benjamin Galindo, durante juego de semana 1 del Apertura 2012 de la Liga Mx. 21 July 2012. MEXSPORT
MEXSPORT/MEXSPORT | SOCCER/FUTBOL LIGA MX APERTURA 2012 JORNADA1 SANTOS VS SAN LUIS Action photo of (L to R) former Santos players Daniel Guzman, Fernando Quirarte, Alfredo Tena and Benjamin Galindo, during week 1 game of the Apertura 2012 of the Liga MX./Foto de accion de ex jugaddores de Santos (I a D) Daniel Guzman, Fernandio Quirarte, Alfredo Tena y Benjamin Galindo, durante juego de semana 1 del Apertura 2012 de la Liga Mx. 21 July 2012. MEXSPORT