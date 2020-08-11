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La ex novia de Christian Nodal, hija de un técnico campeón del futbol mexicano

María Fernanda Guzmán es hija del histórico ‘Travieso’ Guzmán.

Por: Azteca Deportes

La ex novia de Christian Nodal, hija de un técnico campeón del futbol mexicano
Se trata de María Fernanda Guzmán, hija de Daniel “El Travieso” Guzmán.
Se trata de María Fernanda Guzmán, hija de Daniel “El Travieso” Guzmán.
Daniel Guzmán se consagró campeón del futbol mexicano con Santos Laguna

MEXSPORT/MEXSPORT | SOCCER/FUTBOL LIGA MX APERTURA 2012 JORNADA1 SANTOS VS SAN LUIS Action photo of (L to R) former Santos players Daniel Guzman, Fernando Quirarte, Alfredo Tena and Benjamin Galindo, during week 1 game of the Apertura 2012 of the Liga MX./Foto de accion de ex jugaddores de Santos (I a D) Daniel Guzman, Fernandio Quirarte, Alfredo Tena y Benjamin Galindo, durante juego de semana 1 del Apertura 2012 de la Liga Mx. 21 July 2012. MEXSPORT

María Fernanda ha expresado en reiteradas ocasiones el cariño y la admiración por su padre.
Ella misma ha declarado que su padre es ‘su primer amor’.
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La ex novia de Christian Nodal, hija de un técnico campeón del futbol mexicano
Se trata de María Fernanda Guzmán, hija de Daniel “El Travieso” Guzmán.
Se trata de María Fernanda Guzmán, hija de Daniel “El Travieso” Guzmán.
Daniel Guzmán se consagró campeón del futbol mexicano con Santos Laguna

MEXSPORT/MEXSPORT | SOCCER/FUTBOL LIGA MX APERTURA 2012 JORNADA1 SANTOS VS SAN LUIS Action photo of (L to R) former Santos players Daniel Guzman, Fernando Quirarte, Alfredo Tena and Benjamin Galindo, during week 1 game of the Apertura 2012 of the Liga MX./Foto de accion de ex jugaddores de Santos (I a D) Daniel Guzman, Fernandio Quirarte, Alfredo Tena y Benjamin Galindo, durante juego de semana 1 del Apertura 2012 de la Liga Mx. 21 July 2012. MEXSPORT

María Fernanda ha expresado en reiteradas ocasiones el cariño y la admiración por su padre.
Ella misma ha declarado que su padre es ‘su primer amor’.
La ex novia de Christian Nodal, hija de un técnico campeón del futbol mexicano
Se trata de María Fernanda Guzmán, hija de Daniel “El Travieso” Guzmán.
Se trata de María Fernanda Guzmán, hija de Daniel “El Travieso” Guzmán.
Daniel Guzmán se consagró campeón del futbol mexicano con Santos Laguna
María Fernanda ha expresado en reiteradas ocasiones el cariño y la admiración por su padre.
Ella misma ha declarado que su padre es ‘su primer amor’.

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