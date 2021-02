La final entre Cruz Azul y Toluca que marcó la vida de César Villaluz

Cuando se enfrentan Cruz Azul y Toluca, es imposible no recordar la final que vivieron en el Apertura 2008. Un duelo que además quedó marcado por un golpe fortísimo que sufrió el futbolista César Villaluz. En el minuto 71 del partido de vuelta el 14 de diciembre de aquel año, la Máquina ganaba 1-0 pero necesitaba un tanto más para igualar el global tras perder la ida 0-2 en el Estadio Azul. Édgar Gerardo Lugo asistió a Villaluz, que en cuanto recibió el balón en el área rival, fue arrollado por José Manuel Cruzalta. El volante mexicano quedó totalmente noqueado.

“Yo recordaba que estaba jugando un partido y fue prácticamente como un sueño, cuando despierto les digo que estaba jugando y no escuché el silbatazo final. Me dicen, ‘no tranquilo tuviste un golpe te conmocionaste estamos llegando al hospital, el equipo está por irse a los penales, están en tiempo extra’”, comenta el jugador al hablar sobre aquel momento en exclusiva para Azteca Deportes.

De manera increíble, el árbitro Roberto García Orozco no vio ninguna falta y no señaló el penalti. Ni siquiera porque Villaluz tuvo que salir del campo y llevado en ambulancia a un hospital. Lo peor es que Cruz Azul no tenía cambios, aunque incluso así logró el gol que les faltaba y mandar el partido a tiempo extra y posteriormente a los penaltis.

“Vimos los penales en un cuarto y me dijo que si quedábamos campeones me desconectaba e íbamos al estadio, festejábamos y de ahí me llevaban a Ciudad de México para internarme”, agregó.

El Dr. Alfonso Jiménez, de los celestes, también recuerda ese hecho que causó mucha polémica en el futbol mexicano.

“La verdad yo lo veía bien, había pensando en un momento dado en la ambulancia llevarlo con su suero y que los muchachos hicieran partícipe del triunfo. Hubiera sido descabellado desconectarlo y llevármelo, hubiera sido una incongruencia”, apuntó.

Para infortunio de los cruzazulinos, el Toluca se consagró campeón tras la tanda de penalti, y la herida de ese jugada siempre quedará. Tras más de 10 años de lo sucedido, Villaluz nunca habló con Cruzalta de dicha acción.

“No ya no platiqué con él. Nunca tuvimos contacto, ya después nos enfrentamos, pero de ahí nunca tuvimos contacto. Eso ya es de cada quien, uno sigue haciendo lo suyo, ya depende de cada persona”.

Mientras que el Dr. Alfonso Jiménez sí pensó que sería otro el actuar del futbolista contrario. “Yo también esperaba llamada o comunicación de este muchacho y nunca se dio, pasé mucho tiempo con él en el hospital y cuando salía le decía ‘¿te llamaron?, nadie doc’ me respondían. Ahora sí que ya depende de cada uno, queda en la conciencia de cada uno.”, apuntó.

Perder el título con el Cruz Azul ante los Diablos Rojos no fue la única consecuencia para Villaluz, muchas personas señalan que no fue el mismo tras ese golpe en la final. Sin embargo, el jugador piensa lo contrario.

“Se dice que fue un parteaguas, yo no siento que fue el golpe, después de ahí seguí jugando en la Liga BBVA MX, tuve minutos. Las finales con Cruz Azul las jugué como titular, aún fui a Selección Mayor. Después del golpe nos fue mal a todo el equipo, pero yo creo que traté de seguir igual”, comenta el jugador.

Villaluz salió de Cruz Azul en 2011 y a partir de entonces, pasó por el Atlético de San Luis, Chiapas, Celaya FC y tuvo que probar suerte en España con el Club Polideportivo Cacereño y en Guatemala con el Deportivo San Pedro. Actualmente juega en el Cancún FC que es dirigido por el Chaco Giménez.

Por Tania Ventimilla/Azteca Deportes