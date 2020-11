La ‘Franja’ del Puebla no se considera “caballo negro” pero quieren dar la sorpresa en el Repechaje ante Monterrey

La ‘Franja’ del Puebla no se considera el “caballo negro”, pero Carlos el ‘Búfalo’ Poblete, Director de Desarrollo Deportivo Puebla, reconoce que el equipo “puede competir”, aunque su rival en la ronda de repechajes sean los Rayados de Monterrey, quinto equipo con mejor ofensiva de la fase regular del Torneo Guard1anes 2020.

“Nos consideramos un participante más, un candidato al título. Somos menos favoritos que otros equipos y aunque vamos como víctimas a Monterrey, el futbol tiene muchas sorpresas” declaró el ‘Búfalo’ en conferencia de prensa.

En la última visita del Puebla al estadio de los Rayados, los ‘Camoteros’ fueron derrotas por 3-1 en la jornada 14 del presente torneo. En ese encuentro el equipo que dirige Juan Reynoso no brilló a la ofensiva y los errores le costaron el partido.

“No podemos tener errores dentro de lo posible, aunque la perfección no existe. La verdad es que sabemos que no somos los favoritos. Pero es un partido de 11 contra 11 y trataremos de llevarnos el triunfo, no tenemos más” agregó Poblete.

El conjunto del Puebla accedió a la fase final del torneo con un racha de dos victorias consecutivas y sin que la portería de Nicolás Vikonis recibiera gol.

Por: Emilio Lara