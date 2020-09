La Gente se le olvida lo que se ha hecho: Tuca Ferretti

Por: Zaritzi Sosa

México. Luego de cuatro partidos sin ganar Tigres, el entrenador de los felinos, Ricardo Ferretti dijo estar consciente de la molestia de la afición por no estar en los primeros puestos y con un estilo de juego que agrade a sus seguidores.

“La gente se olvida lo que se ha hecho, no estamos jugando bien al futbol...el puesto de entrenador así es, no es una situación nueva y gracias a Dios el esfuerzo de los jugadores, la afición es incomparable, la responsabilidad es mía, los jugadores tendrán una pequeña responsabilidad porque son los que ejecutan en la cancha, sigo con la confianza de que podamos salir adelante”, declaró.

Aunque también, señaló que tendrá que cerrar fila con sus jugadores, ya que muchos de ellos no se encuentran en su mejor nivel.

“creo que la afición tiene todo el derecho de estar molesta, enojada, nosotros no estamos dando los resultados, la responsabilidad es mía, porque soy el entrenador, el que pone los jugadores, me gusta tomar este rol, porque también es parte de lo que tienes que hacer como entrenador, hoy no están a un nivel de años anteriores”, señaló.