Pablo Aguilar pensó en el retiro después de su lesión

Pablo Aguilar, jugador paraguayo de 33 años de edad, que en febrero de este año tuvo que ser intervenido quirúrgicamente por una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que sufrió durante un partido de la Liga de Campeones de la Concacaf ante el Portmore United de Jamaica, manifestó que debido a su edad y a la larga recuperación que requiere una lesión de esta magnitud, llegó a pensar en colgar los botines.

“Sí, la verdad me pasó por la cabeza (el retiro), no tengo miedo de decirlo, sí lo he pensado por la edad , si uno fuera más joven sería distinto, a lo largo de mi carrera lesiones nunca había tenido y esto me pegó bastante, no me podía hacer valer por mí mismo y claro que me cruzó por la cabeza”, reconoció. “Pero con ayuda de la familia , los amigos, uno va progresando y creo que eso fue importante”, detalló el zaguero.

Además, dejó muy en claro que a pesar de todos los factores externos, ahora que La Máquina regresó a la senda del triunfo, piensa en los objetivos del club, pero no se deja presionar por los equipos que este año han roto rachas importantes como los Lakers en la NBA (10 años de sequía), los Jefes de Kansas City (50 años de sequía) en la NFL, y apenas esta semana los Dodgers de Los Ángeles, que rompieron con 32 años sin título en la MLB

Jam Media/Getty Images Pablo Aguilar Cruz Azul

“Salir campeón claro que es difícil, pero nuestros objetivos no los voy a cambiar por circunstancias de otros deportes. El objetivo aquí es ser campeón. La institución lo exige y para eso nos trajeron, si no lo hemos conseguido es nuestra culpa, y estamos trabajando para conseguirlo”, agregó Aguilar.

Pablo Aguilar le guarda cariño a Antonio Mohamed

La Máquina se mide este fin de semana ante Monterrey y para Pablo Aguilar este es un enfrentamiento importante, ya que Antonio Mohamed fue el técnico que lo trajo al fútbol mexicano y lo considera como su “Papá del fútbol”.