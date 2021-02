La ocasión que el ídolo de Toluca se puso la de Cruz Azul

Alguna vez José Saturnino Cardozo se vistió de azul

Están por cumplirse 20 años de la vez que el último gran ídolo del Toluca se cambió de colores para reforzar a Cruz Azul y ayudarlos a buscar un título que pudo ser histórico.

Todo se remonta al 2001, cuando el paraguayo José Saturnino Cardozo ya estaba convertido en el mejor delantero de la liga. Su enorme talento goleador había sido parte fundamental de tres títulos para los Diablos Rojos de 1998 al 2000. Todo era de ensueño con los mexiquenses, pero llegó una petición para apoyar a La Máquina.

Los celestes estaban en plena fase de eliminación directa en la Copa Libertadores de aquel año. En fase de grupos había tenido un gran rendimiento, pero necesitaban un extra para lo complicado que serían los duelos a vida o muerte. Entonces aprovecharon la posibilidad que daba el reglamento de reforzarse con jugadores de otros equipos de tu liga.

José Saturnino Cardozo, refuerzo de lujo para la Libertadores

El equipo que dirigía José Luis Trejo consiguió el préstamo de Cardozo y Sergio Almaguer, lo que complementó una buena plantilla. Con estas incorporaciones, los cementeros dinamitaron y eliminaron al River Plate y a Rosario Central, para llegar a la final ante un poderoso Boca Juniors. En ese momento, se convertían en el primer club mexicano en avanzar hasta esta instancia en Libertadores.

Cardozo jugó ocho partidos vestidos de azul, incluyendo los dos de la final, en los que anotó en cuatro ocasiones. Sin embargo, el “Diablo Mayor” no pudo hacerse presente en el marcador en la eliminatoria por el título, que se fue hasta los penaltis tras empatar 1-1 en el global. El paraguayo no cobró ninguno de ellos, y Cruz Azul perdió desde los once pasos el título.

La institución y la afición celeste anhelaron quedarse permanentemente los servicios del guaraní, tras dejar muy buenas sensaciones en una Copa Libertadores que todavía se recuerda. Pero regresó al Toluca de sus amores, y todavía sumó más títulos, hasta que en 2005 salió del club en el ocaso de su carrera.

Son pocos los jugadores que se han traspasado Diablos Rojos y Cementeros, por lo que será difícil que se repita que un referente de uno de ellos, vista la playera del otro.