La Perla del Pacífico comienza a teñirse de morado

Por: Jorge Pinto

El pasado fin de semana tuvimos la oportunidad de viajar a Mazatlán para transmitir el juego entre Mazatlán FC y Toluca. Es incuestionable que el deporte por tradición en esta ciudad es el beisbol, pero el balompié comienza a permear.

Desde que uno baja del avión ya se percibe la existencia de un equipo de futbol. Los túneles por donde descienden los pasajeros llevan el escudo del Mazatlán FC, mientras que en los trayectos del aeropuerto hay imágenes de los jugadores. A las afueras de la terminal se izan banderas con el logo del equipo.

Los locales se van familiarizando con los elementos del equipo. “Me quedé con ganas de ver Valdivia, ojalá que para este partido se pueda” nos dijo el despachador que renta los autos. “La verdad Fraga se ha rifado, pero me gustaría ver a Sosa en la portería”, comentó uno de los empleados en el lobby del hotel. “Aquí yo era como un loco porque veo más futbol que beisbol, pero ahora mis colegas me empiezan a entender”, nos confesó uno de los meseros. Recorriendo la playa de Zona Dorada nos encontramos con un par de palapas con la bandera de Santos, porque sí, el turista futbolero ya no se siente en tierra neutral.

Al rededor del Estadio Kraken están concluyendo algunas obras para que el inmueble luzca por fuera y la gente sienta una recepción muy acogedora. Una vez dentro del inmueble platicamos con los árbitros VAR: “Este estadio me recuerda al Coruco Díaz de Morelos por lo moderno y el color verde que predomina” nos decía uno, mientras que otro afirmaba: “mira que conozco todos los estadios de primera división y pocos le llegan a este”. No es por su capacidad para 25 mil aficionados lo que despierta admiración, ya que en México existen edificaciones más grandes, sino su modernidad, pulcritud y detalles.

A la mañana siguiente, mientras hacíamos el check out, nos pregunta el conserje: “¿Y qué tal el estadio, sí está tan padre como dicen?” Con toda la franqueza respondimos de manera afirmativa.

Después de este viaje puedo concluir que Mazatlán FC logrará “hacer clic” con su afición. Para esto solo necesita dos puntos: el primero es que el equipo se dé a respetar en la cancha; camino por el que ya se encuentra al sumar un triunfo y un empate en tres juegos de Liga Mx. El otro es que la afición pueda asistir al Estadio Kraken; situación que depende de terceros, pero mientras tanto podrán seguir conectando con el equipo a través de las transmisiones de Azteca Deportes.