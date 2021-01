La realidad es que les fallamos y estamos trabajando duro: Rafael Baca

Rafael Baca no se esconde y reconoce que Cruz Azul no tiene excusas por la deuda del ansiado título de liga que tienen con sus aficionados, incluso el mediocampista de la ‘Máquina’ aseguró que si llega a ser de los más criticados y la directiva, junto con la afición quieren su salida, él no tendría problema en hacerse “a un lado” de la institución.

Sostuvo que lo que importa es demostrar con trabajo duro, la responsabilidad con la institución y la afición celeste.

“Las críticas van a ser para los que llevan más años y hay que aceptar el reto porque así es. Las palabras quedan de más y lo importante es demostrar confianza para ellos en la cancha y requerirá de mucho tiempo. La realidad es que les fallamos y estamos trabajando duro en los entrenamientos con Juan para sacar los resultados y desplegarlo en la cancha. Pero para recuperar la confianza será en la cancha”, comentó el jugador de la Máquina Celeste de Cruz Azul, Rafael Baca.

De igual forma, el futbolista de 31 años habló sobre la presión que tiene el equipo por romper la racha negativa del equipo, en donde no han podido conquistar un campeonato de Liga desde el Torneo de Invierno de 1997, es decir, hace 27 años.

“La exigencia es muy alta y la vara con la se mide es: o eres campeón o eres un fracaso. Es bueno verlo que es la última oportunidad. Hay mucha presión aquí y si no sabes llevarla puede ponerse en contra de ti”, agregó el mediocampista mexicano.

Por otro lado, la ‘Máquina’ tendrá este sábado su primer encuentro como local en el Estadio Azteca del 2021 y será ante la ‘Franja’ del Puebla, exequipo del ahora director técnico de Cruz Azul, Juan Reynoso y desde la Noria, Rafael Baca reconoce la gran oportunidad que tienen para lograr los primeros puntos del campeonato, a pesar de que los poblanos no son rival sencillo.

“Será un partido aguerrido y tienen muy claro su estilo de juego. Tenemos que tener cuidado porque tienen jugadores muy buenos. Todo depende de lo que hagamos en la cancha y de nuestro trabajo, porque tomamos en cuenta que ellos van a salir a buscar el error nuestro”, puntualizó Rafael Baca en conferencia de prensa vía virtual.

En los últimos cinco encuentros entre Cruz Azul y Puebla, los resultados son favorables para los ‘Celestes’ debido a que han sido cuatro empates entre ambos y la última victoria de la ‘Máquina’ fue en el Torneo Apertura 2018 de la Liga Mx.