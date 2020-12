La vez que Chivas le hizo 5 al León en el Nou Camp: "Éramos una maquinaria” recuerda el Doctor García

Jornada 15 del torneo Invierno 98 en la cancha del Estadio de León. Chivas llegó a ese compromiso con el boleto a la liguilla ante una Fiera que pasaba momentos de amargura luego de un año de haber perdido la final ante Cruz Azul.

Guadalajara se plantó con autoridad y en esa tarde de noviembre aplastó al León por marcador de 5-1, siendo la goleada más grande entre ambos en la historia de los torneos cortos. Luis García, comentarista de Azteca Deportes, jugó 73 minutos, y recuerda a ese plantel rojiblanco dirigido por Tuca Ferretti.

“Nuestro equipo era un vendaval, un vendaval bien entendido porque arrasábamos, éramos una maquinaria perfectamente engranada”, recordó el Doctor.

Esa tarde en Guanajuato, Chivas venció la meta de Ángel David Comizzo con anotaciones de Alberto Coyote, Jesús “Cabrito” Arellano, Ricardo Peláez y doblete de Ramón Ramírez. El silencio se hizo en el campo esmeralda con unas Súper Chivas que imponían respeto.

"Éramos un equipo que los mediocampistas tenían gol y eso ayudaba, acabamos siendo un equipo sumamente dominador en una aduana bien complicada, bien espinosa. Para ganar un partido ahí tenías que hacerlo por nota, ya no decir golear”, aseguró el exjugador del Atlético de Madrid.

García Postigo recuerda que en aquel tiempo durante una conferencia con los medios destacó en exceso el poderío ofensivo del Guadalajara, situación que no le gustó a Ricardo Ferretti.

“Tuca Ferretti me “ca....”, me llamó a su oficina y me dijo: ¿Qué andas declarando que somos un vendaval? Eso no se dice, estás equivocado. Yo decía que estábamos jugando muy bien, un equipo muy bien armado, muy equilibrado y muy sobrio. Me puso un “cag..” de mi tamaño”, confesó entre risas.

Este sábado en la semifinal de vuelta del Guardianes 2020, Chivas no necesita a golear a León para calificar a la final. Le basta ganar el partido por el resultado que sea para pelear el título del futbol mexicano.