Las mentiras de Siboldi

Cruz Azul fue el mejor equipo del pasado torneo de pretemporada “Copa por México”. Nos dejó buenas sensaciones después de cinco partidos: buen ritmo, buen futbol, buena estrategia, buenos goles. Conclusiones favorables para el club que además de ganar un trofeo, salió victorioso en confianza y ánimo para lo que se viene: la Liga. Está por comenzar otro torneo con todo lo que conlleva para los celestes enfrentar una nueva competencia en la que una y otra vez se espera el campeonato. En este 2020 se podrían cumplir 23 años sin un título de liga.

Nos mintió Siboldi. El técnico de Cruz Azul declaró antes de la copa celebrada en Ciudad Universitaria que su equipo no andaba bien, que no se tenía que esperar mucho de los celestes. Según el estratega uruguayo, el equipo no estaba apto “para soportar una carga de un partido de 90 minutos, el mismo jugador lo sabe”. Argumentó además que “la realidad es que no estamos para jugar, entonces creo que tengo que cumplir con el compromiso que tiene el club y enfrentar este torneo”. Engaño total y absoluto. La máquina compitió, ganó y humilló a dos de sus grandes rivales –Pumas y América- y al tercero con el que también tiene gran rivalidad –Chivas-, le arrebató el título.

Lo de Cruz Azul no fue obra de la casualidad, ni un golpe de suerte. Llegó con el envión del Clausura 2020 a pesar de los días sin actividad por la contingencia. No se les olvidó el trabajo que les colocó en el súper liderato, tampoco las exigencias del técnico, ni la calidad individual, ni la responsabilidad con el club y los aficionados. El discurso de Siboldi tuvo que ser franco, sin temor de abrirse para dar a conocer que el plantel iba a salir a ganar, lo veía bien, entusiasmado y con toda la disposición para alcanzar el éxito. Mejor escuchar esto que falsedades.

El Apertura 2020 comienza en algunas horas. Lo último que vimos del Azul previo y post covid-19 lo hacen, en automático, candidato al título. Trae un buen equipo la máquina, desde el portero, pasando por la defensa, mediocampo y ataque; Jonathan Rodríguez está encendido y eso vale oro para meterse a la pelea por un título, si el goleador anda bien entonces mucho cuidado. Cruz Azul va a dar batalla, sin duda será protagonista; animará el torneo. Lo veo fuerte y con buenas bases para romper la maldición.

