Las razones de la ausencia de José de Jesús Corona con Cruz Azul ante Pumas

México. El portero titular de Cruz Azul, Jesús Corona, estuvo ausente en la semifinal que su equipo perdió ante Pumas UNAM debido a que dio positivo de COVID-19 y a una lesión en la rodilla, informó el domingo el jugador en sus redes sociales.

Pumas remontó una desventaja de cuatro goles recibidos en el partido de ida y avanzó a la final del torneo Guard1anes 2020 del futbol mexicano al ganar el domingo 4-0 en el encuentro que cerró la serie, con lo que registró un marcador global de 4-4 que le dio el pase al partido por el título gracias a su mejor ubicación en la tabla general al final de la temporada regular y ahora disputará la final ante los “Panzas Verdes” de León.

“Traigo una lesión en la rodilla que no me tiene al 100 %, además que el día de hoy nos entregaron los resultados de COVID y lamentablemente di positivo, lo cual me quitó todas las posibilidades de poder estar en este partido”, publicó Corona en su cuenta de Instagram.

“Estoy totalmente con ustedes equipo @cruzazulfc”, agregó.

Pumas remonta desventaja y llega a la final

Pumas UNAM remontó una desventaja de cuatro goles recibidos en el partido de ida y avanzó a la final del torneo Guard1anes del futbol mexicano al ganar el domingo 4-0 en el encuentro que cerró la serie.

El club de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó al partido por el título con un marcador global de 4-4 y gracias a su posición en la tabla general al final de la temporada regular.

Pumas finalizó en el segundo lugar, mientras que la “Máquina Celeste” de Cruz Azul ocupó el cuarto sitio.

“Nunca nos den por vencidos, es la enseñanza que hoy dejamos. El equipo jugó en un alto nivel, hoy se plasmó la garra, la pasión de este equipo, el sentimiento, la pertenencia, que hay que ir al frente”, dijo el director técnico de Pumas, el argentino Andrés Lillini.

“Más que talento, tenemos garra, a veces ganan los que más están convencidos y van al frente y eso nos pasa a nosotros. El futbol premió a estos jugadores y a la institución porque es grande, porque tiene historia, el futbolista de Pumas es de una raza diferente, y al ser una raza diferente todo puede suceder”, apuntó.

Con información de Reuters