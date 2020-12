Le fallé a la afición y a la institución: Robert Dante Siboldi

Otro día de tristeza para la afición cementera. Cruz Azul perdió una ventaja de cuatro goles y perdió su boleto a la Gran Final de la Liga MX ante los Pumas de la Universidad.

El entrenador celeste, Robert Dante Siboldi, aseguró tras la caída en Ciudad Universitaria que él es el único responsable por lo ocurrido.

La responsabilidad es toda mía. Robert Dante Siboldi

“Es lamentable, es tristísimo lo que nos toca vivir. Hoy el equipo no encontró la forma, nos encontramos a un rival que con mucho carácter sacó el partido adelante y la responsabilidad es toda mía. Los muchachos hicieron lo que pudieron”, aseguró el estratega.

Aunque muchos pensarían que esto podría ser el fin de la era Siboldi en el club, el uruguayo aseguró que “buscará la revancha” la el próximo torneo, y subrayó sentirse apenado con la afición, que ha sufrido a lo largo de 23 años sin título.

“No, los muchachos salieron muy metidos, igual que en el partido de ida, con mucha determinación. Intentamos presionarlos en su salida para intentar robar la pelota. Pumas jugó seguro y sólido atrás y nos ganó en el juego aéreo, nos ganó en atención, concentración y nos bombardearon en centros. No queda más que decir. El futbol es así. Hoy tenemos un revés grande, siento que le fallé a la afición y siento que le fallé a la institución. Tenemos que salir adelante y buscar la revancha. Hay que prepararnos para la Concacaf y buscar la clasificación al Mundial. No creo que sea por exceso de confianza”.

Voy a seguir luchando como lo he hecho toda mi vida Robert Dante Siboldi

Siboldi descartó rotundamente abandonar el barco tras el fracaso de La Máquina.

“Tengo contrato hasta junio y jamás me voy a entregar, voy a seguir luchando como lo he hecho toda mi vida. Es un revés muy duro y entiendo la gran desilusión, pero voy a seguir para adelante y voy a buscar la revancha para el siguiente torneo poder lograr el objetivo. Es otro fracaso, no teníamos margen de error y no nos alcanzó para llegar a la final”, sentenció.