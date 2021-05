Le tengo envidia al Tuca Ferretti: Diego Cocca

Una vez que concluya su participación en el actual torneo, Ricardo Ferretti dejará su puesto como director técnico de Tigres, pero antes, buscará conseguir un sexto título de Liga BBVA MX con los felinos. ¿Su primer obstáculo? El Atlas de Diego Cocca, un confeso admirador del ‘Tuca’.

"(Siento) sana envidia de poder tener tantos procesos exitosos y de tanto tiempo, este último con Tigres, de tantos años, tantos éxitos; realmente merece irse por la puerta grande, porque le ha dado muchísimo al club, mi más profundo respeto y mi más profunda admiración”, dijo el argentino, en exclusiva con Azteca Deportes.

Diego Cocca y su primer enfrentamiento ante el ‘Tuca’ Ferretti

El timonel rojinegro tuvo sus primeros encuentros con el brasileño en 1999, cuando fichó por los tapatíos, proveniente de Argentinos Jrs.

“No tenía idea de lo que era el ‘Tuca’, lógicamente después lo que fue, estamos hablando hace 20 años, pero sí era el técnico de un equipo grande. Chivas tenía un equipo fuerte y muy difícil de vencer. Por suerte, Atlas vivía una realidad diferente y pudimos tener alegrías”, recordó el porteño.

En los últimos 10 años, Atlas sólo ha podido derrotar a Tigres en dos ocasiones, cifra que exhibe una marcada diferencia pero que nada le dice a Cocca acerca de lo que puede acontecer el sábado sobre la cancha del Estadio Jalisco.

“Tenemos la posibilidad de romper esa racha, de romper esas estadísticas y estamos en muy buen momento, así que tenemos fe de saltar a la cancha, dar nuestro máximo esfuerzo con respeto por el rival, pero convencidos de que si lo hacemos, tenemos chance de ganar”, apuntó.

En Atlas están preparados para el siguiente paso

Y es que, si hay un momento para revertir esa tendencia, es ahora. La Academia finalizó en el séptimo peldaño de la tabla general; los de San Nicolás de los Garza lo hicieron en el décimo. De acuerdo con el timonel, el buen semestre de los Zorros y el contraste con los resultados entregados a partir del Apertura 2017 –cuando también lograron 25 unidades- tienen un trasfondo nítido.

“Tomamos el camino de profesionalizar todas las áreas, de jerarquizarlas y se ha hecho un trabajo muy bueno, estamos muy contentos. Hoy el club y los jugadores tienen el profesionalismo muchísimo más alto del que estaba cuando nosotros lo encontramos”, expuso.

Para ciertos detractores, el certamen del Atlas no puede considerarse redondo, debido a que, si bien salió del fondo de la porcentual, no fue capaz de evitar la multa a la que se hace acreedor el penúltimo puesto; sin embargo, Diego Cocca no se detiene a pensar en lo que pudo haber sido, sino en lo que puede florecer.

“No es un fracaso, va más allá de un resultado, de salir de la última de la porcentual; estoy convencido de que hay bases sólidas en Atlas para que no pase más por ese mal momento y que esté siempre peleando por un puesto la liguilla”, sentenció.