León o Pumas: El próximo en llegar a 8 campeonatos

El momento de definición ha llegado. Ignacio Ambriz y Andrés Lillini están ante la oportunidad de conseguir su primer título en el futbol mexicano. El DT del León busca poner la cereza al pastel al proceso que inició en 2018 y que ha tenido a la Fiera en lo más alto del futbol mexicano gracias a su estilo ofensivo. Su contraparte en los Pumas podría hacer historia, ser el primer entrenador novato en coronarse.

Ambos equipos guardan varias similitudes. Ser felinos, tener 7 campeonatos, ser los únicos bicampeones en torneos corto y además entrenadores con sed de estrenarse como monarcas. Así lo ve el técnico de los Panzas Verdes: “Si nos vamos por un título te diría que sí falta consolidarlo. Si quiere la redondear estos dos años de buen trabajo tenemos que hacerlo a la perfección, que los jugadores realicen su máximo esfuerzo para ser campeones”.

Lillini tiene un mismo sentimiento: “La alegría que tendría encima de ser campeón es muy grande. Todos los equipos hacen un esfuerzo y quieren estar ahí. Lo de ser un novato no lo pondría tanto en la mesa. Sería un logro magnífico”. El ex estratega de fuerzas básicas en el Pedregal está frente a las puertas de la historia, ser el primer entrenador novato en llevarse el título, aunque para él “lo de la novatez no es algo que me llama.”

León y Pumas llegan con bajas en su alineación

Tanto León como Pumas llegan golpeados por las bajas, pero hay esperanza de recuperar jugadores lesionados. “Hasta mañana sabremos si Joel está listo, vamos a realizarle unas pruebas y en base a eso tomaremos la decisión”, aseguró Nacho, mientras Andrés se mantuvo en el mismo tenor que su colega: ""Se han recuperado todos (Talavera, Iturbe, Álvarez y Waller). Tomaremos la decisión de último momento.”

Con el marcador empatado 1-1, la vuelta está más qué abierta este domingo en el Estadio Nou Camp. Los Universitarios no conoce las mieles de la gloria desde el Clausura 2011 y van por la hazaña de su tercer campeonato en patio ajeno. Los Panzas verdes no conocen el triunfo en finales desde Clausura 2014. Nacho tomó nota de la derrota ante Tigres en la final del Clausura 2019, asegurando que “de los errores es donde más se aprende.”

León fue el único equipo que venció a Pumas en el torneo, justamente en la sede de la final definitiva, la casa esmeralda. “Si hay un favorito es León, no por quitarme presión sino por lo que han demostrado en 17 fechas de campeonato”, puntualizó el estratega argentino, quitando presión a los azul y oro. Los dos mejores del torneo y su cita con la grandeza, donde lo único preciso es que este domingo por la noche, algún equipo felino llegará a su octava estrella, el nombre bordado en el trofeo está por definirse.