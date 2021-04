Leonel Rocco se justifica con triunfo de Atlas sobre América

Tras asegurar el último lugar de la tabla porcentual y una multa de 120 millones de pesos, Leonel Rocco, director técnico del Atlético de San Luis, manifestó su inconformidad con los factores que determinaron el fracaso potosino.

“No hay que olvidarse de lo que pasó con Pumas acá (polémica arbitral), o con Atlas, que se le agregaron tres puntos con América. De ahí, Atlas empezó a levantar gracias a esos tres puntos y todos sabemos cómo vino eso. En momentos que teníamos nosotros para afianzarnos, nos pasa el partido con Pumas aquí”, recordó.

Aunque tuvo puntos de autocrítica, el discurso del uruguayo se enfocó en fallas de terceros, incluidos aquellos que lo ayudaron en el armado de su equipo.

“Fue un campeonato muy extraño para nosotros y no nos dio. Es la primera vez que no puedo formar un plantel, no lo formé yo y dio lo que pudo. Empezamos muy bien y después se nos cayó el equipo y terminamos con una racha de derrotas que nos dolió muchísimo”, diagnosticó.

Disturbios en el Alfonso Lastras

Al término del encuentro contra Pachuca en el Alfonso Lastras, un sector de la afición local hizo evidente su molestia ante la campaña realizada por su equipo y se enfrascó en insultos hacia los jugadores. Esto aumentó cuando algunos presentes lanzaron objetos hacia el campo, algo a lo que Rocco también se refirió.

"(Las agresiones de la afición) son cosas que ocurren, que no son agradables para nada, porque uno cuando sale a la cancha como futbolista, como cuerpo técnico, trata de hacer el mejor trabajo. El primero que pone la cara es uno y no es nada agradable, pero se suscitó y ojalá no vuelva a suceder”, apuntó.

Cuestionado sobre su permanencia en el club, el charrúa dijo: “¿Mi futuro? Incierto, porque también la institución está en un momento de incertidumbre, así que se lo tendrán que preguntar a los directivos, cómo es el futuro en la institución y de ahí seguirá todo lo que tiene que ver con la parte del cuerpo técnico, de jugadores”.