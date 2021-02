Leyenda del futbol mexicano ningunea a Guillermo Ochoa

Manuel Lapuente, entrenador histórico del futbol mexicano fue cuestionado sobre la trayectoria de Guillermo Ochoa, actual portero del América , quien en día pasados cumplió 17 años de sus debut como profesional en el cuadro de Coapa.

A consideración del “Manolo”, Ochoa no entra en el top de jugadores históricos de la Liga MX y del cuadro azulcrema, pues la palabra “histórico” no es la indicada para referirse al portero tapatío.

“No es un histórico, es un gran jugador y uno de los mejores, sin duda alguna, y es un honor haberlo tenido en mis filas y además está en su mejor momento. Puede decirse que es el mejor portero del momento, pero histórico, no, no, no”, expresó Lapuente en a Marca Claro.

Guillermo Ochoa debutó en el cuadro del América en 2004 e inmediatamente llamó la atención de Ricardo La Volpe para un llamado en Selección Nacional, fue campeón de Liga BBVA MX en el Clausura 2005 de la mano de Mario Carrillo, con un equipo lleno de experiencia: jugadores como Ricardo Rojas, Germán Villa, Kléber Boas, Cuauhtémoc Blanco fueron parte fundamental para ese logro.



En 2011 cumplió su sueño de jugar en Europa, pues firmó contrato con el Ajaccio de Francia, donde vivió su mejor momento como futbolista en el viejo continente.



Tres años después luego del Mundial de Brasil 2014, justa donde brilló con grandes atajadas, donde se recuerda la famosa atajada contra Neymar en el partido épico de México, donde por primera vez le sacó un punto al cuadro carioca en una Copa del Mundo.



El futuro de Memo Ochoa fue España con el Málaga, equipo en el que sufrió para hacerse titular, dos años de constante irregularidad fichó por el Granada para tener más actividad, en 2017 se movió al Standard de Lieja de Bélgica, donde ganó la Copa de aquel país.





En 2019 se anuncio el regreso del hijo prodigo a Coapa, Ochoa volvió al América el cuadro de sus amores, donde ya disputó una final en el Apertura 2019, la cual perdió ante Rayados.