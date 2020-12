Liga de Campeones de CONCACAF, la espina clavada de Ricardo Ferretti

Ciudad de México, México.- Tigres UANL y LAFC disputarán la gran final de la Liga de Campeones CONCACAF 2020 este martes 22 de diciembre en punto de las 9:00 pm en el Orlando City Stadium.

El conjunto universitario buscará la revancha una vez más en el torneo de clubes más importante de la zona. Esta es la cuarta final de Concachampions a la que llegan los Tigres de Ricardo ‘Tuca’ Ferretti; para el estratega brasileño, es una espina clavada ya que no ha la logrado conquistarla. El equipo al que ahora enfrentará el cuadro de la ‘U’ en esta instancia será Los Ángeles, quien eliminó a León, Cruz Azul y América en la presente edición.

“Si yo creo que es este campeonato que nos ha hecho falta, hemos tenido tres oportunidades y naturalmente mañana llegamos a esta oportunidad, este es el título que nos hace falta ,es una espinita, necesitamos ese título que tanto nos hace falta “ Ricardo Ferretti.

Gignac y Aquino son duda para la final

Una de las malas noticias para el equipo mexicano es que André Pierre Gignac y Javier Aquino son duda por temas físicos para el juego de este Martes.











“Si, todo elemento que no pueda ser tomado en cuenta me preocupa, Javier cómo André son duda en este momento con el trabajo y recuperación espero puedan recuperarse lo mejor posible, espero poder contar con ellos para mañana”.

Además, Ferretti habló sobre la falta del Video Assistant Referee en el torneo, el cual, será instaurado hasta el próximo año:

“El VAR es positivo pero por lo menos en México no se está utilizando adecuadamente cuando salió la posibilidad sigo pensando que la única persona que tiene que tener autoridad es el arbitro es más que un apoyo les ha quitado autoridad, yo pienso que ellos si tienen duda citar el var y no que el var arbitré el partido en lo personal no me gusta " finalizó Ferretti