Liga MX: Los equipos favoritos para ganar las semifinales de Guardianes 2020

Las semifinales del torneo Guardianes 2020 de la Liga MX comienzan este miércoles 2 de diciembre y tanto aficionados como casas de apuestas o sitios especializados, ya han dado a sus favoritos para meterse a la Gran Final e incluso ya ponen el nombre del campeón del torneo.

León vs Chivas y Pumas vs Cruz Azul son las llaves de los partidos de las semifinales, y a pesar de que no hay un claro favorito para avanzar a la final por lo demostrado en la ronda pasada, destacan el corazón del Rebaño Sagrado y la contundencia de la Máquina Celeste.

León y Cruz Azul, favoritos en las semifinales del Guardianes 2020

Pero los números son fríos, y si nos basamos en lo realizado por los equipos durante todo el torneo, León y Cruz Azul se destacan por encima del resto e incluso son los favoritos para meterse a la final por una diferencia abrumadora.

Según el portal especializado en estadísticas y predicciones Five Thirty Eight, el León tiene 63% de posibilidades de meterse a la Gran Final, por 60% de Cruz Azul, 40% para Pumas y solo 37% le dan a Chivas, equipo que sin duda fue la sorpresa de los cuartos de final al eliminar al América en el Clásico Nacional.

El mismo sitio pone a los Panzas Verdes como gran favorito para alzarse con el título de Guardianes 2020 con el 35% de probabilidad, por 32% de los Celestes, 17% para el Rebaño Sagrado y solo el 16% para los Auriazules.

Así que todo parece indicar que se repetirá la famosa y sonada final del Invierno 1997 entre León y Cruz Azul, en donde la Máquina Celeste consiguió su octavo título de Liga MX gracias a un penal convertido por el delantero Carlos Hermosillo tras una imprudente falta cometida por el cancerbero Ángel David Comizzo.

El 7 de diciembre de 1997, Cruz Azul consiguió su último campeonato de Liga, y casi 23 años después de la mano de Robert Dante Siboldi y Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez, podría romper la sequía que tanto sufren sus aficionados en el mismo escenario: el Nou Camp de León.