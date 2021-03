Liguilla al momento de la Liga BBVA MX ¿Cómo se jugaría?

Con 12 jornadas ya disputadas y cinco más por jugar, el panorama para la Liguilla del futbol mexicano aún es una moneda al aire, o por lo menos así luce en la pelea del lugar 5 al 12 de tabla general y del puesto 2 al 4. Los dos primeros de la tabla, que son Cruz Azul y América, están prácticamente inalcanzables con 30 y 28 puntos, respectivamente.

De ahí le sigue en tercero, Santos con 21 unidades. Rayados y Toluca como cuarto y quinto correspondientemente, ambos con 19 unidades. Atlas, Puebla y Tijuana continúan como sexto (18 puntos), séptimo (17 puntos) y octavo (16 puntos). Del 9 al 11 hay una igualada en puntos con 14 entre León, Querétaro y Mazatlán FC. Pachuca es dueño del último boleto, una unidad por detrás del pelotón antes mencionado.

Prácticamente todos tienen aún oportunidad de avanzar - eso incluye a Atlético de San Luis, Tigres, Pumas, Chivas, Necaxa e incluso FC Juárez como sotanero -. Ojo, hay que considerar que los rojinegros (o cualquiera que sea el lugar dieciocho) no podrían acceder a la repesca de la Liga BBVA en caso de ser el último de la porcentual por reglamento.

Bajo esa lógica, la Liguilla serían la siguente:

Pasan directo

1. Cruz Azul

2. América

3. Santos



4. Monterrey

Repechaje

5. Toluca vs 13. Atlético de San Luis

7. Puebla vs 12. Pachuca

8. Tijuana vs 11. Mazatlán FC

9. León vs 10. Quéretaro

La eliminatoria de repesca se juega a partido único en casa del mejor posicionado en puntuación. Los duelos serán el próximo 8 y 9 de mayo. Posteriormente, lo que avancen, irán a los cuartos de final definidos por orden de tabla en partidos que se disputarán 12 y 13 de mayo para la ida, y 15 y 16 para los duelos de vuelta.

Las semifinales están calendarizadas el 19 y 20 del mismo mes, en el caso de los primeros encuentros. Los segundos serán para el 22 y 23. Una vez en la final, los encuentros están pactados el 27 y 30 de mayo, respectivamente.