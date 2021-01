Estoy convencido de que Querétaro no fue superior a Pumas en el terreno de juego: Andrés Lillini

Tras la victoria de Queretaro 2-0 ante Pumas este domingo en La Corregidora, el entrenador del conjunto Universitario Andrés Lillini aceptó, en conferencia de prensa, que existe distintos aspecto a mejorar sobre todo en la generación de juego, sin embargo el estratega felino fue contundente y aseguró también que el resultado obtenido en este partido no refleja lo sucedido en la cancha.

“La generación de juego sí es un factor que tenemos que mejorar, pero nunca fuimos un equipo que no fuera por el resultado, hoy el rival a partir del primer gol fue difícil; éntrales con situaciones por dentro, cuando nosotros teníamos a los volantes, en un principio, más adelantados por dentro, no pudimos destrabar y descifrar la complejidad que el adversario nos puso en la forma de defender, nos faltó quizá movilidad y dar ese pase de tres cuartos de cancha para generar y habilitar, son cosas que tenemos que mejorar”. “Más allá de eso creo que el equipo lo propuso siempre, ustedes han visto el desarrollo del juego”.

“Estoy convencido que Querétaro no fue superior en el juego contra nosotros, futbolísticamente hablando”.















Con respecto a la situación de indisciplina en la que reincidió el lateral univeristario Alan Mozo, refiriéndoso a los protocolos de Covid-19, Andrés Lillini fue tajante y dijo no sentirse traicionado por su jugador, pero donde si se tomará cartas en el asunto.

“En cuanto a lo de Alan Mozo, no me siento traicionado, para nada. Es un ser humano que se equivoca, en un momento que no se puede equivocar porque la humanidad no está para eso. Es un momento de enseñar, de que él recapacite, de que recapacitemos todos y de que vuelva a estar dentro de lo que le estaba haciendo y hacerle saber de parte nuestra, que también somos parte de todos los procesos, que son situaciones muy difíciles donde no solamente se involucra él, sino a mucha gente y al club.”, agregó.

“Le vamos a enseñar que esas cosas no se deben de hacer hacer, Creo que él está en la mejor disposición de aprender, aunque ya sea reincidente en esta situación que la debemos rápidamente curar, más que todo enseñarles y que él tenga la capacidad de aprender”, afirmó el estratega argentino.

Pumas perdió el invícto en este Guard1anes 2021 y luce en el séptimo puesto de la Tabla General y buscará regresar a la senda del triunfo eel próximo domingo cuando reciba al Atlas en Ciudad Universitaria.