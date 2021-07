Jesús Corona anhela ser técnico de Cruz Azul tras su retiro

A pesar de haber renovado su contrato con Cruz Azul por dos años, Jesús Corona ya empieza a pensar en su retiro.

El guardameta de 40 años de edad firmó su vínculo laboral con la escuadra de La Máquina hasta el 30 de junio de 2023; y después de esa fecha, le dirá adiós a las canchas.

“Uno puede tener sus planes a futuro, ese es uno de mis planes pero ya sabemos que todo puede pasar. Lo que sí me queda claro es que tengo que estar preparado porque en dos años termina mi contrato y me gustaría seguir involucrado en el deporte, que siga como director técnico o no ya es otra cosa, pero sí quiero estar preparado por si se necesita y por si acaso al final de cuentas me decido por seguir en el rumbo de estar lo más cercano posible a las canchas”, mencionó Corona.

Muy contento de seguir vistiendo 2 años más estos colores y seguir trabajando día a día para lograr más cosas en mi historia con esta gran institución 💙 https://t.co/37vfVqCVaF — Jesus Corona (@jesuscorona01) July 12, 2021

Luego de su preparación para ser entrenador, el portero del conjunto cementero se tomaría un descanso antes de estar al frente de algún equipo del Futbol Mexicano.

“A lo mejor pausar un poco, tomar un respiro, unos meses de descanso, pero ya tener algo listo y preparado para inmediatamente tener la oportunidad de buscar la fortuna aquí, ahora en otro departamento que sería la dirección técnica, esos son mis planes, pero realmente uno no sabe lo que va a suceder a futuro, pero sí quiero estar preparado para lo que viene ya después de haberme retirado”, añadió.

Cumplirá su objetivo de retirarse con Cruz Azul

Finalmente, mostró su agradecimiento con el entrenador, Juan Reynoso, y la directiva que encabeza Álvaro Dávila para poder retirarse con el equipo de sus amores.

“Para mí es un orgullo poder retirarme aquí en esta gran institución, en la cual prácticamente mis hijos crecieron y se hicieron azules aquí en el club, ahora creo que sería algo muy bonito terminar mi carrera aquí en Cruz Azul y quiero agradecerle a la gente que se involucró, igual al cuerpo técnico, de que podamos cumplir uno de los objetivos y ya cuando terminen esos dos años veremos qué es lo que sucede, pero uno de los planes es terminar mi carrera aquí en Cruz Azul”, puntualizó.

Hector Vivas/Getty Images MEXICO CITY, MEXICO - MAY 30: José de Jesús Corona goalkeeper of Cruz Azul and teammate Julio César Domínguez of lift the champions trophy after winning the Final second leg match between Cruz Azul and Santos Laguna as part of Torneo Guard1anes 2021 Liga MX at Azteca Stadium on May 30, 2021 in Mexico City, Mexico. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)

Jesús Corona ha estado en Cruz Azul desde 2009. En un periodo de 12 años defendiendo al cuadro celeste, ‘Chuy’ ha logrado levantar cinco trofeos con La Máquina, entre ellos, el tan ansiado título de la novena en Liga MX, dos Copas México, una Supercopa y la Liga de Campeones de Concacaf.

