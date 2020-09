¡Memo Ochoa ya tiene fecha de retiro!

Ciudad de México.- Algo que en un principio se veía muy lejano, está cerca de suceder. Una de las grandes leyendas que ha dado nuestro país tiene fecha de caducidad.

Memo Ochoa confirmó que buscará una larga carrera en América pero que le dirá adiós a la Selección de México después del Mundial de Qatar 2022.

El portero del América se ha convertido en un ícono de la Selección mexicana y que ha sido reconocido a nivel mundial por su talento y sus grandes actuaciones como en la Copa del Mundo de Brasil 2014.

México es conocido por los grandes porteros que ha tenido a lo largo de su historia y Memo es uno de ellos.

La edad se ha vuelto un factor para Memo

En una entrevista para W Deportes el arquero americanista dijo, “Mi sueño y mi idea es alargar mi carrera deportiva. No me quiero quedar conforme, quiero dar más, sé que puedo, físicamente me ha ido bien. Mi intención es jugar 5 o 6 años más”.

“Llega un momento de ponerle fin a la carrera con Selección y buscar que los jóvenes den un paso al frente. Mi idea es jugar de aquí al Mundial. Tengo muchas ganas de dar ese paso que no he podido dar, de intentarlo de nuevo, de hacer historia y de llegar lo más lejos posible”, aseguró el portero del América.