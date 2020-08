La Volpe, bueno, bonito y barato para Pumas

Pumas busca con urgencia un entrenador, la salida de Michel fue un balde de agua fría para los universitarios, con un equipo lleno de dudas, la directiva felina se ha movido para buscar el reemplazo del entrenador español y un nombre que suena fuerte es el del argentino Ricardo La Volpe.

Así es, en días pasados, ya hubo acercamientos con el entorno de La Volpe, específicamente con su auxiliar en varias etapas, Rafael “Chiquis” García y el ex entrenador de la Selección Azteca de 2002 a 2006 ya se manifestó ante estos rumores.

“Nunca me han preguntado a mí, solo dijeron que fueron con mi auxiliar y que por cuestiones de sueldo no se podía dar mi llegada; hay que aclarar eso, no me interesa el dinero, sino estar vigente en un proyecto interesante”, declaró para EFE, el estratega argentino.