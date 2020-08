El sorprendente paso de los Pumas en el Guardianes 2020

Por Guillermo Santisteban.



Los Pumas marchan sin derrota hasta el momento en el Guardianes 2020 y para muchos este arranque se traslada a la fiel creencia en sí mismos, un factor que ha sido fundamental para Alfredo Talavera.

“Yo creo que puedes tener el mejor entrenador del mundo, pero si no estás convencido de lo que él dice nada va a servir y yo creo que esa parte fue la importante, junto con creer en nosotros y que podemos competirle de tú a tú a cualquier equipo.”



En este torneo, Juan Ignacio Dinenno ha sido el hombre gol de los universitarios con cinco anotaciones, pero el brillo del argentino no se puede entender sin la presencia de Carlos González, cuyo trabajo ha sido silencioso pero fundamental.

“Es un tipazo, un jugadorazo, está haciendo un esfuerzo enorme, yo creo que está haciendo el trabajo sucio como así se llama porque está haciendo un trabajo en el cual es factor distractor para el defensa, para cualquier rival y teniendo a un jugador con él ahí adelante sin duda da esa tranquilidad”, dijo el guardameta de los universitarios.



El buen paso de los dirigidos por Andrés Lillini le da la esperanza a Alfredo Talavera de vestir de nueva cuenta el escudo de la selección azteca.

“Es una de mis metas, y por supuesto lo voy a lograr, lo tengo muy claro, pero no lo voy a lograr simplemente con decirlo, al contrario, creo que el que dice y habla se compromete y yo estoy muy comprometido. Los resultados tienen que salir positivos porque tarde o temprano el que trabaja le va bien.”

Por otra parte, los asuntos extra cancha han tomado en cierta medida protagonismo en el futbol mexicano tras lo sucedido con Alexis Vega y Uriel Antuna. El arquero puma cree que estos temas no tendrían que existir.

“Yo creo que ni deberíamos estar hablando de la indisciplina, o sea es fútbol, eres profesional y te debes de entregar en cuerpo y alma a tu profesión porque es tu cuerpo y es el que te carga, es el más importante, si no estuvieras bien no podrías hacer tu trabajo de buena manera y no vas a tener un buen rendimiento.”

Los felinos enfrentarán a Tijuana este fin de semana por la jornada 7, van en busca de un triunfo despues de cuatro empates consecutivos.