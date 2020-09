La aplanadora celeste

Caminando es como va en la liga Cruz Azul. Salvo el descalabro ante el Querétaro que lo pudo haber tenido contra cualquier otro rival porque nadie es perfecto, la máquina lleva una competencia con paso firme para considerarse el gran aspirante al título en este sui generis torneo. No hay otro equipo en este momento que asemeje el accionar de los celestes. El que manda en el futbol mexicano es el azul, los del norte hoy no le hacen cosquillas y los otros tres “grandes” no se encuentran a su nivel.

Cruz Azul podría asegurar un lugar en el repechaje si consigue nueve puntos en los próximos cuatro partidos, juegos que para la máquina son ganables y que le permitirían un colchón de unidades para el cierre de la competencia. El reto de estos próximos cuatro compromisos será jugar tres de visita –Atlas, Xolos y Mazatlán-, aunque por el despliegue del equipo todo hace suponer que no será tan difícil sortear estas aduanas.

El cierre del Guardianes 2020 está buenísimo para los azules y ahí confirmaremos que es el semestre mágico, el torneo en donde se reventará la maldición de los 23 años. A partir de la jornada 12 se viene el choque contra el América, en la 13 la visita al Toluca, en la 14 reciben a los Tigres, en la 15 van al campo de Chivas, en la 16 otra salida a la cancha de Rayados y en la 17 serán locales ante nuestros queridos Pumas. Una gran racha en estos seis encuentros, implicaría para los celestes entrar directo y como una auténtica aplanadora a la fase final.

Apostar por la máquina no es descabellado a pesar de los patéticos antecedentes que carga el equipo. Siboldi encontró una forma de trabajo, un equipo ideal, unos jugadores comprometidos y convencidos de lo que se está peleando, un plantel que responde ante los problemas de sus dirigentes. Entretiene y gusta ver jugar al Cruz Azul. Está en los futbolistas y cuerpo técnico ser campeones, no en las plegarias y oraciones.

