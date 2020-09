Vucetich defiende a JJ Macías

Ciudad de México.- El delantero de las Chivas, José Juan Macías regresó a mostrarse ante la meta con un gol en la victoria en el Volcán, por lo que su entrenador dijo que siempre ha tenido confianza en el atacante mexicano, con o sin la racha goleadora.

“En la cuestión de Macías no me preocupa, viene trabajando muy bien, el goleador es así, cuando no hace goles, se comenta que está en crisis y cuando lo hace está bien, es el camino de la búsqueda que queremos nosotros”, señaló.

El conjunto del Rebaño rompió una sequía de 10 años sin poder ganar en el territorio de los Tigres.

“El aspecto del tiempo que no ganan las Chivas es cuestión de muchas circunstancias hoy el equipo trabajó muy bien, manipuló las acciones del rival” indicó el Víctor Manuel Vucetich.