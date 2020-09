“Elías y “Piojo” no están en su mejor nivel": Siboldi.

Cruz Azul obtuvó su sexta victoria del Guardianes 2020 tras vencer a Pachuca en los minutos finales del compromiso en el Estadio Azteca, con gol de Jonathan Rodríguez. El delantero uruguayo marcó su séptima anotación del torneo y se acerca a Gignac en la carrera por el título de goleo.

“Jona es muy importante en la zona ofensiva nuestra y sabemos que él tiene una y la va a capitalizar, pero también hay que entender que durante el partido no tuvo una pelota a modo, estuvo muy bien marcado y ante la incorporación de Santi para que jugara como segundo punta tuvo más opciones, pero igual sigue siendo un factor muy importante para el equipo”

Siboldi consideró que Elías Hernández y Roberto Alvarado, quienes fueron titulares y participaron 77 minutos, no están en su mejor momento futbolístico. Sin embargo, confió que con el triunfo podrán trabajar para recuperar su nivel.

during the game Cruz Azul vs Pachuca, corresponding to Day 09 of the Torneo Apertura Guard1anes 2020 of the Liga BBVA MX, at Azteca Stadium, on September 09, 2020.

“Sin duda que Elías y el Piojo no están en su nivel pero confiamos en que lo van a ir adquiriendo conforme van teniendo participación y minutos. Perdimos pases fáciles, no tuvimos posesión del balón, el rival estaba muy agrupado en su campo. No encontrábamos espacios, lo bueno que cuando entran Gutiérrez y Domínguez le dieron una dinámica muy importante al equipo”

Siboldi consideró que la cancha del Azteca está en su mejor momento desde que dirige a Cruz Azul, aunque aceptó que está algo flojo por la época de lluvias en la capital del país.

La Máquina visitará a los Xolos de Tijuana en la jornada 10, de la Liga MX. Con una victoria, los celestes estarían prácticamente asegurando el repechaje a la fase final.

