Detrás de la TV o una computadora, todo se ve muy fácil: Oribe Peralta.

Chivas no pudo ganar en la jornada 9 ante Querétaro debido al error del portero Antonio Rodríguez y al penal fallado por José Juan Macías. La lluvia de críticas no pararon sobre los futbolistas del Rebaño Sagrado, situación que no tiene contento a Oribe Peralta, el más experimentado del plantel rojiblanco.

Detrás de una televisión y de una computadora todo se ve muy fácil, muchos de los que critican o juzgan, podrían venir, practicar un poco e intentar hacer lo que muchos de nosotros hacemos para que vean cuántas veces se equivocan, o cuántas veces nos equivocamos nosotros. La equivocación es un proceso para convertirte en mucho mejor profesional Oribe Peralta

El “Cepillo” volvió a tener minutos en la Liga MX luego de 7 meses de paro, tiempo en el cual superó el Covid-19. Ahora ya cercano a su 100 por ciento físico, Peralta tratará de llenarle el ojo a Víctor Manuel Vucetich.

No importa el entrenador que esté, yo trabajo para mejorar y ayudar a mis compañeros, para ser alguien importante para el grupo, independientemente si estoy en la cancha o no. Esa situación se la dejo a él, si me pone lo voy a disfrutar y voy a hacer lo que esté en mis manos para ayudar al equipo y que pueda tener resultados positivos Oribe Peralta

Finalmente, en la conferencia de prensa virtual desde Guadalajara, Oribe señaló a Hiram Mier, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán, Jesús Angulo, Isaac Brizuela, José Juan Macías, Christian Calderón, Uriel Antuna y Alexis Vega como futbolistas con posibilidades de ser llamados a la Selección Azteca para el amistoso contra Costa Rica del 30 de septiembre.