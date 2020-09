HENRY NO VE AL AMÉRICA PARA SER CAMPEÓN

América se encuentra en el tercer lugar, con los mismos puntos que el líder Pumas. Tiene incluso más victorias que los felinos, muchas de ellas conseguidas de la mano de Henry Martín, sin embargo, el delantero no considera que América pueda conseguir el título si juegan como hasta ahora.

A veces no metemos gol o nos meten muchos goles; es una por otra, hay que equilibrar el equipo para ser más competitivos y un candidato muy fuerte al título. Por ahora considero que no estamos listos para un campeonato porque nos falta mucho que mejorar” Henry Martín

El yucateco consiguió igualar la marca de goleadores referentes en el conjunto americanista, como Raúl Jiménez o Iván Zamorano, con 38 goles, luego del que marcó en el partido ante Puebla.



“Es un orgullo para mí alcanzar estos números. Es algo por lo que me he esforzado muchísimo, lo he trabajado, me decido al 100 por ciento a mi trabajo y a mi profesión, que es lo que más amo, le dedico muchas horas del día para ser siempre mejor