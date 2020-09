Henry ha hecho de todo por llamar la atención del ‘Tata’ Martino

De la mano de Henry Martin, América está rosando la cima. Es el mexicano con más goles en el guardianes 2020. Henry espera ser tomado en cuenta en el proceso de Gerardo Martino y volver a ponerse la camiseta de la Selección.

“Nosotros trabajamos para eso, nos esforzamos día a día y el fin de semana en la cancha para llenarle el ojo y ser tomado en cuenta. En mí caso particular, trabajo extra para que así sea, hay cosas por mejorar y me encantaría ser tomado en cuenta para este proceso”, argumentó.

Por ahora se sitúa en el cuarto lugar del liderato de goleo, sin embargo el ‘killer´ de las águilas considera que la clave está en que se vuelva el cobrador de penales para ganar el título individual.

“Definitivamente y analizando los delanteros que pelean el liderato de goleo, es porque cobran penales. Es muy difícil que sin cobrarlos pueda estar ahí. Sí lo hemos platicado, me llevo super bien con Aguilera y he hablado con él, él es el que designa Miguel, lleva como 15 penales pero solo ha fallado un penal. Mientras él lo esté haciendo bien, nosotros tenemos que esperar nuestra oportunidad”, indicó el goleador americanista.

A Henry no le interesa ser el jugador mediático del futbol, pero sí trabaja por alcanzar su objetivos.

“Está bien porque a final de cuentas hay muchos que llegan, los levantan muy rápido y se apagan por lo mismo. En mi caso no me da ni me quita si los medios me levantan o dan para abajo, no veo para bien ni para mal las críticas, me enfoco en demostrar dentro de la cancha. Afortunadamente las cosas se me están dando y hay que seguir de la misma manera”, expresó.