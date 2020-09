‘Fiesteros’ de las Chivas, ahora son más responsables

‘Los fiesteros de las Chivas’, como se les conoció a Alexis Vega y a Uriel Antuna, por aquella celebración previa a viajar a Toluca, se reintegraron de buena manera en la cancha, marcando goles y haciendo la diferencia en el terreo de juego.

Ahora, previo al Clásico Nacional, habló Vega, quién confesó que en la actualidad se esfuerza de más para retribuir en la confianza de sus compañeros ante su falta de responsabilidad.

“Lo hablé con mis compañeros, lo hablé con el dueño, con la directiva, que estaba cien por ciento comprometido con mi equipo, sé que le falté el respeto, pero trabajo día a día, me esfuerzo al doble, no doy ningún balón por perdido, agradezco a mis compañeros por haber pedido que nos integraran de nuevo, no hay mejor manera que darles esa confianza que haciendo buenos partidos y yo sé que vengo creciendo, me gustaría retomar mi nivel“, expresó el atacante.

Isaac Brizuela abala el cambio de los jugadores

Por otro lado, Isaac Brizuela, uno de los líderes del conjunto del Rebaño Sagrado, reveló que hablaron de la importancia que tiene vestir la camiseta de las Chivas y que ahora deben ser más responsables.





“Es un tema que lo hablamos ya en su tiempo, los compañeros se vieron muy comprometidos y responsables de lo que habían hecho, llegan temprano, tratan de mejorar algunos aspectos, eso habla de compromiso y de arrepentimiento que tienen, no es necesario ver una mejoría después del hecho, saber que somos figuras públicas, ser muy responsables, desde el inicio tener un buen nivel, estoy seguro que mis compañeros al igual que yo sabemos el compromiso, sabemos que en Chivas mucha gente nos sigue y debemos ser muy responsables”, informó el ‘Cone’ Brizuela.

¡El sábado tendrán que hablar América y Chivas en la cancha!

Este sábado, en actividad de la jornada 11 del torneo mexicano América será el anfitrión en el Estadio Azteca ante las Chivas, en donde los equipos deberán demostrar cuál es el mejor.

Las escuadras llegan con lo mejor que tienen, en el caso del América, aliviados de poder contar con su delantero Federico Viñas, quien tenía algunos malestares que no le permitían estar del todo en el trabajo del Ame.