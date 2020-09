Miguel Herrera le presume sus Liguillas a Chivas

¿El Clásico Nacional perdió sabor?

El estratega de las águilas, Miguel Herrera cree que no se le puede culpar al equipo americanista por la rivalidad que ha dejado de existir en instancias decisivas, como Liguilla o incluso finales, por lo que le ‘presumió’ al conjunto Rojiblanco que ellos si llegan a las instancias finales.

“No es nuestra culpa, nosotros ahí estamos, jugando ante Tigres, Cruz Azul y porque ellos también están ahí. Insisto que es el clásico más importante por lo que mueve a toda la República y gente de Estados Unidos. No es nuestra responsabilidad, porque se haya ido a menos o no, nosotros estamos en la Liguilla pelando semis, cuartos, finales y si no nos ha tocado partidos decisivos contra Chivas de esa índole es porque no nos los encontramos en el camino”, expresó previo al Clásico Nacional.

Al respecto de los cambios en la dirección técnica de las Chivas, Herrera opinó que no ve gran diferencia en el esquema de juego de Luis Fernando Tena, con el actual Víctor Manuel Vucetich.

“Me parece que a Luis Fernando, en mi punto de vista no le respetaron su idea ni su proceso, prueba de que ya había hecho un equipo más en forma, más fuerte con las contrataciones del torneo pasado y en este entre el Covid de algunos jugadores y de él mismo y al primer partido lo hicieron a un lado, llega Víctor a tratar de meter su idea pero no creo que Chivas haya cambiado tanto”, indicó.