Reventaron y despedazaron el invicto de nuestros queridos Pumas, se cumplió el pronóstico después de enfrentar al León. No hubo forma de ponerle cara a un equipo que juega muy bien. Las estadísticas solo certifican lo que fue el partido: 75 por ciento de posesión de los esmeraldas, 91 por ciento la precisión de los pases para León, 13 remates a portería de los locales por solo uno de los universitarios, 702 pases del conjunto del Bajío por 225 de los auriazules; una avalancha verde le pasó por encima a nuestros Pumas.

El once que comenzó el juego en el Nou Camp es lo mejor que se tiene, es el equipo ideal de este torneo, el de las grandes batallas; no le hizo cosquillas al conjunto de Nacho Ambriz. No es que Pumas haya jugado mal, sucede que no pudo competirle al rival. León fue mucho para nuestro equipo. Aún y con Talavera el resultado hubiera sido el mismo, para los panzas verdes solo era cuestión de tiempo anotar porque estaban encima.

Sin duda la caída es una gran enseñanza porque obliga a trabajar mejor, sitúa al equipo en su realidad: en este momento no está para desafiar a un plantel tan bien armado, con tanta fuerza, recursos, estrategia y futbol. Si te lo encuentras en la fase final, salvo algún milagro o sorpresa, te echa de inmediato. Causó mucha impotencia ver como León le daba un baile y le tocaba la pelota como se le venía en gana a nuestros queridos Pumas.

Viene el tramo final. Restan 4 partidos de 6 muy bravos: las visitas al América, Pachuca y Cruz Azul, además de recibir a las Chivas; los “respiros” serán frente al Necaxa y Toluca. Universidad jugará por lo menos el repechaje, aunque lo ideal sería evitarlo. Por lo que nos dejó su última actuación y los juegos que se avecinan: QUISIERA PENSAR QUE NO ES EL FINAL DE NUESTROS QUERIDOS PUMAS. Por cierto, mejor perder el invicto contra León que contra el América, Cruz Azul, Chivas o peor aún, Necaxa.

Besos y abrazos para todos.