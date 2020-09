Juan Manuel Iturbe: “Que la gente, la prensa, todos sigan desconfiando de nosotros”

Tras 10 jornadas como invicto y peleando el superliderato general, los Pumas cayeron 2-0 en suelo ajeno ante León. Para Juan Manuel Iturbe, el partido se vio condicionado por la expulsión de Alfredo Talavera y donde a la postre fue difícil la reacción al estar en inferioridad numérica.

“Esto iba a pasar tarde o temprano, sinceramente, bueno se dio contra un grandísimo rival que es León, sabemos que ellos desde hace dos años o más vienen jugando de una manera increíble, tiene jugadores de grandísimo nivel y quisimos hacer un buen papel, lastimosamente, tuvimos la expulsión de Talavera que fue injustamente cómo se dio, cómo se vio en todos lados, y eso influyó demasiado.”

El futbolista auriazul, es una pieza importante para el accionar de Andrés Lillini y sus continuas presentaciones han hecho que regresar a Europa sea una posibilidad aunque su mente sigue estando en la cantera Puma.

“De los rumores sinceramente no sé nada, sé que el 5 de octubre cierra el mercado de pases allá en Italia y Europa y nada, estoy tranquilo, enfocado aquí en Pumas, sinceramente no pregunto, ni dialogó eso con mi representante, espero que ellos me digan o me lo hagan llegar pero sinceramente estoy al 100 acá en Pumas, concentrado. Tenemos partidos difíciles que afrontar ahora y sinceramente mi cabeza sólo está acá en Pumas.”

En esta jornada 12, se medirán al Necaxa, el colero general. A pesar de enfrentar a un equipo que sólo ha ganado 2 partidos, Iturbe no se confía, pues los antecedentes ante supuestas víctimas no ha sido tan positivos.

“Todos los equipos que, siempre lo dije y lo voy a repetir, los 18 bueno, los 17 que jugamos son bastante difíciles todos, Juárez ya lo demostró con nueve jugadores contra nosotros, nos hizo la vida imposible porque se pararon muy bien atrás, no les pudimos hacer goles; Atlas o Querétaro. Querétaro le ganó a Cruz azul, a América. Yo creo que todos los rivales que nos van a tocar ahora van a ser muy muy difíciles, sabemos que Necaxa va a venir acá a querer ganarnos porque viene mal, ellos van a querer hacer los puntos acá en casa, saben bien que nosotros también estamos muy bien y nos van a querer ganar a como dé lugar.”

Los Pumas son 4º general y a pesar de tener una sola derrota en el torneo, hay algunos que siguen sin creer en la fortaleza de este equipo. A todos ellos, Juan Manuel Iturbe les responde.

“Que la gente, la prensa, todos, no sé... que sigan desconfiando de nosotros, que sigan diciendo que no servimos para nada, que somos un rival muy fácil, que no tenemos técnico, que sigan... sinceramente eso nos da fortaleza a nosotros como grupo y quiero que todos mis compañeros, cuerpo técnico, presidencia, dirigencia, todo lo que es Pumas, poder demostrarlo dentro de una cancha y no hablarlo.”

Para esta jornada, los felinos no podrán contar con Alfredo Talavera por ser expulsado ante León, en su lugar estará Julio González.