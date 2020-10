Raúl Salinas: el puma más odiado por los Pumas

Nadie vivió y sufrió la rivalidad entre América y Pumas como Raúl el ‘Bala’ Salinas,uno de los jugadores que compartió ambas camisetas pero de los pocos que han vivido un martirio por tomar esta decisión.

Era canterano de las Águilas con dos títulos en su andar, pero en 2006 no entraba en planes en Coapa y no dudo unirse a los Pumas, al menos al inicio.

“Me dice La Puente, el profe La Puente ‘Bala va a llegar Victor Manuel Aguado de entrenador, no vas a entrar en planes con él, hay 2 o 3 opciones de equipos, en una está Pumas’ y le dije ‘Profe Pumas’, no lo dude, me dijo que iba seis meses a préstamo nada más y vas a regresar al club, sabía a dónde me metía, pero no a tanto grado de físicamente recibir algunas agresiones”, compartió con Azteca Deportes.

La pretemporada fue el inicio de su pesadilla: agresiones que lo obligaron a tener escoltas durante dos meses ya que saliendo de Avándaro donde tenían su preparación, el ‘Bala’ fue agredido.

“Saliendo de las instalaciones si hubo agresiones a mi persona, muy complicado, porque uno va a jugar futbol, aparte iban por mí en camionetas blindadas a mi casa, me llevaban al entrenamiento, luego entrenábamos en el campo cinco y me llevaban en la camioneta con tres personas de seguridad, cuando todos iban caminando. A los dos meses yo tomó la decisión de firmar una carta responsiva, donde me hacía responsable si me pasaba algo, porque era incomodo”, relató.

Fueron días de incertidumbre personal, él sabía que su pasado lo tenía marcado, ya que en el Verano 2002 habían echado a Pumas de la semifinal.

“Siento que ese 2-1 en la Semifinales que les ganamos en CU, creo que ahí me agarraron un poco más de tirria, que pasamos a la final contra Necaxa”, definió.

Un día acabó el préstamo, Pumas intentó comprarlo, pero esas no eran las condiciones al inicio, por lo que regresó a casa, al nido de Coapa.