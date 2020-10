El reciente microciclo de la Selección Azteca causó polémica luego de la lesión de Guillermo Ochoa

Los problemas físicos presentados por el arquero americanista no los aquejan todos, incluso Orbelín Pineda aseguró que no tiene ningún problema luego de haber trabajado bajo las ordenes de Gerardo Martino.

“Se trabaja igual (Selección y clubes), dan casi las mismas instrucciones, a veces se bajan un poco las cargas, pero al tiempo que hacemos el trabajo con el entrenador lo hacemos de la mejor manera. Regresamos bien, yo me siento bien.”

Orbelín no fue considerado para los partidos amistosos ante Holanda y Argelia, pero eso no ha sido motivo para bajar los brazos.

“Yo solo juego, las decisiones las toma el entrenador, el decide quien va quien no (a Holanda) desafortunadamente no me tocó pero yo sigo ahí, llenando el ojo y cuando me llegue la oportunidad aprovecharla al máximo.”

Para esta jornada 13 todavía no habrá aficionados en los estadios pero la Liga MX ya tiene un plan para el regreso de la gente a las tribunas. Sobre esta decisión, habló el mediocampista celeste.

“Yo solo me dedico en la cancha, la gente estando en el estadio o en el televisor está apoyando, creo que si la Federación lo hace para la afición es porque tiene su protocolo para tener sana distancia con cubrebocas.”

La máquina sigue peleando entre los punteros del torneo y luego de los buenos resultados, la esperanza de verlos levantar el título crece cada día.

“Todos estamos pensando en la meta, es el sueño de la institución, seguir peleando allá arriba, enfocarnos bien en el juego que tenemos, eso nos ha llevado donde estamos; seguimos jugando como pide el entrenador y hacerlo de la mejor manera”

Cruz Azul se mide al Toluca este fin de semana en la cancha del Nemesio Diez