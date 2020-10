Isaac Ortiz/Isaac Ortiz

Zaritzi Sosa Liga MX Share Facebook

Tweet

“Yo no fui culpable si castigaron al árbitro": Miguel Herrera

Miguel Herrera aclaró que lo sucedido con el árbitro César Arturo Ramos en el duelo ante León no fue iniciado por él y espera que de ahí no salga el castigo para que el silbante no tenga designado partido en esta jornada 15