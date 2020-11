¡Calladitos se ven m´ás bonitos! “A Pumas no le interesa callar bocas": Andrés Lillini

Pumas solo perdió un partido en todo el torneo, el premio es estar en liguilla con el segundo puesto de la general. Tras derrotar a Cruz Azul en la recta final del encuentro 2-1.

Al principio todo se tornaba negro cuando Michel González, el técnico en ese entonces dejó al equipo horas antes de que arrancara el torneo, Andrés Lillini ha callado bocas y esta noche consiguieron el primer objetiv, entrar a liguilla.

“Lo de callar bocas existe y va a existir sabemos que con las reglas del juego hay que aceptar el trabajo para los que quieren que nos vaya bien, no vamos a bajar los brazos queremos que la gente sepa que adentro de la cancha habrá un equipo que los va a representar” sentenció Andrés Lillini

También comentó que la idea de juego que quiere es clara. Aunque aceptó que no le gusto el trabajo realizado en el Estadio Azteca.

“Hemos sostenido la idea de la intensidad e ir a buscar el arco contrario, hoy no lo jugamos bien hicimos poco de lo que veníamos haciendo tenemos que mejorar cosas en liguilla la idea de no darnos por vencidos, no en todos los partidos nos van a golpear y nos vamos a levantar tenemos gente con poderío importante tratamos de defender y lo hemos hecho lejos del área pero si hay algo que me gusta es el juego sagrado que tienen los jugadores no es fácil mantenerse en los primeros 4 lugares”, abundó.

De la lesión de Alfredo Talavera confirmó que se trata del abductor pero no dio más detalles: “Talavera en un salto le tiró el abductor y tuvo esa molestia, la gravedad no la conozco pero en un principio es eso”.