Cruz Azul vence a Mazatlán con polémica arbitral

Ciudad de México.- Con polémica arbitral, Cruz Azul derrota a Mazatlán 3 goles a 2 en el Kraken.

En un juego donde el arbitraje se volvió el protagonista, Cruz Azul derrotó a Mazatalán en el Kraken. El silbante, Óscar Macías Romo marcó un penal a favor de Cruz Azul por una mano dentro del área de Gonzalo Jara. El problema fue que Jonathan Rodríguez se resbaló y toca dos veces el balón y las reglas del IFAB indican que:

Si el pateador vuelve a tocar el balón antes de que haya tocado a otro jugador:

• Se concede un tiro libre indirecto o tiro libre directo para el equipo contrario.





Robert Dante Siboldi al ser cuestionado del tema, esto fue lo que contesto.

“Si fue así, si la toca dos veces, debieron repetirlo. Los arbitros cometen errores y aciertos. Como los jugadores y entrenadores.” comentó el técnico celeste.

También desconocía la regla que viene en el reglamento del IFAB.

Y por si fuera poco, en otra jugada donde Santiago Giménez entra al área y choca con Camilo Sanvezzo también en una jugada polémica en silbante concedió otro penal bastante dudoso a favor de cruz azul.

“Parece que la regla no existiera, todo el mundo lo sabe y lo vio. Lo que más me asusta, nos decían que no había una toma contundente. Me parece que no hay forma física en el mundo, porque una pelota es imposible que salga de esta manera con un sólo toque”,“ Cruz Azul no tiene la culpa de una mala decisión del árbitro y que tengan miedo de revisar porque es lo que más me preocupa. Tal vez es por miedo de no tomar una decisión” así contestó Palencia en la conferencia de prensa post partido

Ahora la Máquina se prepara para el juego ante America mientras que Mazatlán enfrentará a Chivas en la siguiente jornada.