¡Por fin el Piojo es autocrítico!

Ciudad de México.- El América fue a visitar al Necaxa a Aguascalientes. El partido terminó en empate en un juego donde faltó futbol.

Al terminar el encuentro, Miguel Herrera habló sobre su análisis respecto al desempeño de las Águilas y esto fue lo que dijo:

“No dimos un buen primer tiempo. Ellos corrieron, metieron y nos apretaron. Después, en el segundo nos asentamos más, fue un partido parejo, cuando las cosas no te salen bien y sumas puntos, eso es importante. Debemos mejorar, porque los equipos se van a matar y debemos ser conscientes de eso”

El Piojo Herrera fue consciente de que el desempeño del equipo no fue bueno y que hay que seguir trabajando. El técnico habló sobre como el equipo empezó a dejar de ser ofensivo y permitió que el rival tuviera más llegadas.

“El primer tiempo no me gustó porque dejamos que nos apretaran, dejamos de manejar la pelota. El equipo defensivamente me gustó, aceptamos que el rival hacía bien las cosas, pero teníamos para salir mejor y dividíamos. Fue un juego cortado. Hay que decir que no puede estar pitando la gente de arriba, lo he dicho mil veces; si hay jugadas de VAR, que vaya y las cheque en el monitor, pierde más tiempo tocándose la oreja para tomar decisiones malas. No puede ser un juego tan mal arbitrado, fue ríspido y no puedes estar parándote cuatro veces en las jugadas, así es difícil agarrar un ritmo de juego”

También comentó del peligro que es Roger Martínez para los rivales y que es lógico que lo marquen más.

“Roger es un jugador al que van a cuidar más. Es un equipo al que le hacen mil faltas, lo cuidan más después de los juegos que ha dado, recibe muchas faltas y no puede generar el futbol de jornadas anteriores”

Al final, Miguel Herrera no le quitó mérito al Necaxa, quién fue un buen rival y lo que es importante es que se tiene que seguir trabajando si se quiere seguir peleando por el título.

“No puedo demeritar el trabajo del rival, nos apretaron bien y nos obligaron a tirar la pelota larga. Pudimos jugar mejor con la pelota al piso, pero ellos nos incomodaron y el equipo no encontró el mecanismo, dividimos mucho la pelota. No puedo demeritar lo que el rival hace diciendo que mi equipo se relaja. Dejamos de tener la pelota, regalamos la iniciativa y hay que reconocer que ellos lo hicieron bien”