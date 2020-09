¡Ven a ‘Chapo’ Montes en el América!

Ciudad de México.- Carlos Reinoso es uno de los mñas grandes íconos en la historia del América, además de haber sido técnico del Nido años después.

Reinoso es alguien que no se guarda nada y no tiene pelos en la lengua. En una entrevista para Marca, sostuvo que no le gusta que Miguel Herrera siga al mando del club de Coapa, menos depués de los malos resultados que se han conseguido en el presente Guardianes 2020.

Durante la conferencia dijo, “El América no me gusta como juega, no es que me hagan feliz a mi, yo pienso más en la historia. Pero eso es una opinión mía y tal vez para Miguel Herrera no tenga importancia, es un gusto personal. Lo digo yo que juegue en el América, gané cosas importantes, después dirigí y también gané, pero también lo dice la gente”

Además le mandó un mensaje a la directiva que fueran tras los servicios de Luis ‘Chapo’ Montes de León. “El Chapo Montes está hecho para el América, ya tiene bastante edad al igual que Sambueza. Son jugadores diferentes, con personalidades que juegan en cualquier cancha del país”, sentenció Carlos Reinoso.

Está claro que al Maestro lo seducen aquellos futbolistas que le ofrecen algo distinto al juego. ¿Le harán caso?