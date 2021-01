Raúl Gudiño se apuntaría para cobrar penales en Chivas tras la falla de Molina

Chivas se quedó con un sabor agridulce luego de empatar ante Puebla en la Jornada 1 del Guardianes 2021. Guadalajara falló un penal cuando el partido iba empatado y que pudo haber cambiado el rumbo del partido.

El portero del Rebaño Sagrado, Raúl Gudiño, respaldó a Jesús Molina quien falló desde los once pasos. El capitán fue el designado por Víctor Manuel Vucetich por la ausencia de José Juan Macías. El guardameta reconoció que le gusta tirar penales, y si algún día se lo piden, no tendría inconveniente en cobrar desde el manchón.

“Al final de cuentas esto es un equipo, el entrenador decide quién tira y quién no. Todos vamos parejos, si Molina hubiera metido el penal, no gana Molina, ganamos todos. Le tocó la desafortunada de fallarlo y todos somos parejos, vamos juntos en este barco. Si el profe lo decide, uno lo tiene que hacer (cobrar un penal), ya me ha tocado y hay que tomarlo con esa seriedad. Sí (me gusta tirar), pero me gusta más pararlos”, declaró el portero.

Carlos Ramirez/Carlos Ramirez Jesus Molina of Guadalajara during the game Puebla vs Guadalajara, corresponding to Day 1 of the Torneo Guard1anes Clausura 2021 of the Liga BBVA MX, at Cuauhtemoc Stadium, on January 8, 2021.



En la Jornada 2 del torneo, Chivas recibirá al Toluca que viene de ganarle al Querétaro. Los rojiblancos llevan las cosas con calma a pesar de iniciar con un empate. Insisten en que buscarán mejorar lo hecho la campaña pasada cuando se quedaron eliminados en semifinales.

“Al final de cuentas no es cómo empiezas, sino como terminas. Se debe estar enfocado en eso, en ir siempre hacia adelante, ir subiendo escalones en cuestión de ritmo y de nivel de preparación física. Es un primer partido, se sumó un punto muy importante, y todavía quedan partidos por delante donde tenemos que rescatar el triunfo”, dijo el único arquero mexicano que ha jugado la Champions League.

Para el compromiso ante los escarlata, José Juan Macías está en duda pues sigue recuperándose del Covid-19. Los que podrían reaparecer son Isaac Brizuela y Ángel Zaldívar que ya superaron las lesiones que los aquejaban desde la pretemporada.