Sin pretextos por lesiones, expulsiones o enfermos

Ciudad de México.- América y Pumas terminaron diviendo puntos en el Estadio Azteca. Es importante mencionar que ambos equipos llegaron bajas muy importantes.

Pumas llegó mermado al Clásico capitalino, pero eso dijo Andrés Lillini que no era pretexto alguno para que el equipo buscara el resultado en el Estadio Azteca.

“Sinceramente, las bajas las considero primero por la salud y después estoy convencido en estos jugadores, los 23 han mantenido a este equipo en los primeros lugares, no tengo problemas con más bajas del equipo”, expresó.

Sin embargo, se fue triste con el empate, ya que aseguró que pudieron sacarle la victoria al Club América.

“Me deja tranquilo desde la perspectiva que el equipo no decae, ya van dos partidos que una expulsión nos cuesta con un gol, no dejamos de atacar con 10 hombres, que la fuimos a buscar, hice un cambio ofensivo, para ver si podíamos ganar el partido, era un deseo y estaba en nuestra planificación, no me gusta empatar, no lo puedo asumir, irle ganando a un rival de esta jerarquía, dos veces y no mantenerlo me hace irme muy triste”, indicó.