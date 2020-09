Los aficionados de Chivas acaban con Oribe Peralta

México. Los aficionados de Chivas se fueron con todo contra Oribe Peralta después de que Guadalajara perdiera el Clásico Nacional ante América en el estadio Azteca por 1-0, no por su accionar dentro del partido, sino por su gran sonrisa y cotorreo con algunos de los jugadores americanistas.

“Por eso me ca… Oribe, está solo por qué le pagan, no siente el peso ni los colores de la Rojiblanca, cuantos canteranos quisieran estar en su poniéndole Huevos”.

“Pierdes un Clásico y te pones a reír con los rivales... Oribe Peralta no entendió nunca lo que es estar en Chivas”.

“Algo hay que reconocerle a Oribe Peralta, superó a Angel Reyna como peor contratación por costo/rendimiento. Pensé que me iba a morir sin ver que alguien le quitara el puesto a Reyna. Hasta en eso nos chingó el América, que jodidez”.

“Jajaja se sorprenden de que Oribe se ría con sus ex compañeros, si después de perder la final del Centenario, se tomó foto muy sonriente con dos aficionados de Tigres el tremendo hijo....”

“Tantita madre Oribe! Tantita madre Antuna! Está claro que no tienen idea de lo que significan los colores de chivas. No puedes ponerte a cotorrear con los rivales después de haber perdido el clásico, simplemente no puedes!!!”

Fueron alguno de los mensaje que pusieron los aficionados a través de sus redes sociales.

También varios periodistas deportivos criticaron su forma de actuar al termino del partido.

Por su parte, el “Cepillo” puso un mensaje en su twitter donde fomenta la unión el respeto ante todo.